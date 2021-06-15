Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Юханссон перешел в СКА

Добро пожаловать, Ларс! СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина, двукратным чемпионом России голкипером Ларсом Юханссоном. Удачи в Петербурге и как можно больше сухих побед! Подробности перехода: https://t.co/F2hytxlZaX pic.twitter.com/lCTtZc1Lgb

Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один год. Предыдущей командой Юханссона был московский ЦСКА, с которым голкипер в прошедшем сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где армейцы проиграли омскому "Авангарду" в серии до четырех побед со счетом 2-4.

20 мая ЦСКА объявил, что шведский вратарь покинул команду в связи с завершением срока контракта.

Юханссон выступал за ЦСКА с 2017 года, за это время он провел в КХЛ 122 матча, в которых одержал 88 побед, отражая в среднем 94,2% бросков. В 2019 году он в составе армейцев стал обладателем Кубка Гагарина. Также вратарь является чемпионом Швеции и победителем Лиги чемпионов в составе "Фрёлунды".