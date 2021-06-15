Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Юханссон перешел в СКА

ТАСС, 15 июня. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА заключил контракт со шведским вратарем Ларсом Юханссоном. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Добро пожаловать, Ларс!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) June 15, 2021
СКА подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина, двукратным чемпионом России голкипером Ларсом Юханссоном.
Удачи в Петербурге и как можно больше сухих побед!
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Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один год. Предыдущей командой Юханссона был московский ЦСКА, с которым голкипер в прошедшем сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где армейцы проиграли омскому "Авангарду" в серии до четырех побед со счетом 2-4.
20 мая ЦСКА объявил, что шведский вратарь покинул команду в связи с завершением срока контракта.
Юханссон выступал за ЦСКА с 2017 года, за это время он провел в КХЛ 122 матча, в которых одержал 88 побед, отражая в среднем 94,2% бросков. В 2019 году он в составе армейцев стал обладателем Кубка Гагарина. Также вратарь является чемпионом Швеции и победителем Лиги чемпионов в составе "Фрёлунды".