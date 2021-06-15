Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы

ТАСС, 15 июня. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обошел француза Мишеля Платини и вышел на первое место по количеству голов в истории чемпионатов Европы по футболу.

Роналду отличился на 87-й минуте матча первого тура группового этапа чемпионата Европы против команды Венгрии, реализовав пенальти. Спустя пять минут он оформил дубль, в его активе стало 11 голов на европейских первенствах. Встреча в итоге закончилась победой сборной Португалии со счетом 3:0.

Текущий Евро стал пятым в карьере португальца. Впервые нападающий принял участие в турнире в 2004 году и отметился дебютным голом в матче открытия чемпионата, в котором португальцы потерпели поражение от команды Греции (1:2). Сборная Португалии тогда дошла до финала, но в решающем матче снова проиграла грекам (0:1). В 2016 году португальская команда стала чемпионом Европы, обыграв в финале команду Франции в дополнительное время (1:0), Роналду на турнире отметился тремя голами. На турнире 2004 года португалец забил два гола, в 2008-м - один, в 2012-м - три, тогда он разделил первое место в списке бомбардиров с пятью футболистами, в том числе с россиянином Аланом Дзагоевым.

Платини участвовал лишь в чемпионате Европы 1984 года, забив девять голов в пяти матчах. Французы на том турнире завоевали золотые медали.

Роналду является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал". С 2018 года футболист выступает за итальянский "Ювентус".

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.