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Евро-2020

Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить венгров в матче чемпионата Европы

Португальцы забили три безответных мяча
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Описание
© EPA-EFE/Laszlo Balogh
© EPA-EFE/HUGO DELGADO
© EPA-EFE/Zsolt Szigetvary
© EPA-EFE/Tamas Kovacs
© EPA-EFE/Tibor Illyes
© EPA-EFE/Darko Bandic
© EPA-EFE/HUGO DELGADO
© EFE/Bernadett Szabo
© EPA-EFE/Tamas Kovacs
© EPA-EFE/Tibor Illyes

ТАСС, 15 июня. Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".

Голы забили Рафаэль Геррейро (84-я минута) и Криштиану Роналду (86, с пенальти; 90+2). Роналду стал первым игроком в истории, принявшим участие в матчах на пяти чемпионатах Европы. Португалец забил 11 мячей на чемпионатах Европы, побив рекорд француза Мишеля Платини (9) по количеству голов в истории турнира.

' Первый канал/YouTube'

Стадион в Будапеште вмещает 67 215 человек. Из всех стадионов, принимающих матчи чемпионата Европы, только на арене в Будапеште разрешено заполнять трибуны на 100%.

На чемпионатах Европы сборные Португалии и Венгрии встретились во второй раз. Первая игра прошла 22 июня 2016 года в рамках группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3:3. На том турнире венгры дошли до 1/8 финала, где проиграли бельгийцам (0:4), а португальцы стали победителями чемпионата Европы, обыграв французов в дополнительное время в финальном матче (1:0). Лучшим результатом сборной Венгрии являются бронзовые медали чемпионата Европы 1964 года.

Португальцы набрали 3 очка и возглавили группу F, где также выступают команды Франции и Германии, которые проведут свой матч позднее во вторник. В следующем туре португальцы сыграют с немцами в Мюнхене, а венгры в Будапеште встретятся с французами. Обе игры пройдут 19 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.

Чемпионат Европы по футболу. Группа F
КомандаИВНПМО
1Португалия11003-03
2Франция00000-00
3Германия00000-00
4Венгрия10010-30

 

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