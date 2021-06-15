Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить венгров в матче чемпионата Европы

Голы забили Рафаэль Геррейро (84-я минута) и Криштиану Роналду (86, с пенальти; 90+2). Роналду стал первым игроком в истории, принявшим участие в матчах на пяти чемпионатах Европы. Португалец забил 11 мячей на чемпионатах Европы, побив рекорд француза Мишеля Платини (9) по количеству голов в истории турнира.

ТАСС, 15 июня. Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".

Стадион в Будапеште вмещает 67 215 человек. Из всех стадионов, принимающих матчи чемпионата Европы, только на арене в Будапеште разрешено заполнять трибуны на 100%.

На чемпионатах Европы сборные Португалии и Венгрии встретились во второй раз. Первая игра прошла 22 июня 2016 года в рамках группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3:3. На том турнире венгры дошли до 1/8 финала, где проиграли бельгийцам (0:4), а португальцы стали победителями чемпионата Европы, обыграв французов в дополнительное время в финальном матче (1:0). Лучшим результатом сборной Венгрии являются бронзовые медали чемпионата Европы 1964 года.

Португальцы набрали 3 очка и возглавили группу F, где также выступают команды Франции и Германии, которые проведут свой матч позднее во вторник. В следующем туре португальцы сыграют с немцами в Мюнхене, а венгры в Будапеште встретятся с французами. Обе игры пройдут 19 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.