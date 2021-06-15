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Футбол в России

Умер заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов

Аверьянов возглавлял такие клубы, как самарские "Крылья Советов", ярославский "Шинник", элистинский "Уралан", владикавказская "Алания"
Александр Аверьянов, 2001 год Игорь Уткин, ТАСС
Описание
Александр Аверьянов, 2001 год
© Игорь Уткин, ТАСС

ТАСС, 15 июня. Заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Причины смерти не уточняются.

Аверьянов провел 178 игр в высшей лиге чемпионата СССР, в которых забил 25 голов. Также является двукратным чемпионом Европы среди юношей в составе сборной СССР (1966, 1967), финалистом Кубка СССР (1975). Выступал за такие клубы, как одесский "Черноморец", ворошиловградскую "Зарю", московский "Локомотив".

После завершения игровой карьеры Аверьянов в качестве главного тренера возглавлял несколько клубов, в том числе самарские "Крылья Советов", ярославский "Шинник", элистинский "Уралан", владикавказскую "Аланию".

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