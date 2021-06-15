Умер заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов

ТАСС, 15 июня. Заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Причины смерти не уточняются.

Аверьянов провел 178 игр в высшей лиге чемпионата СССР, в которых забил 25 голов. Также является двукратным чемпионом Европы среди юношей в составе сборной СССР (1966, 1967), финалистом Кубка СССР (1975). Выступал за такие клубы, как одесский "Черноморец", ворошиловградскую "Зарю", московский "Локомотив".

После завершения игровой карьеры Аверьянов в качестве главного тренера возглавлял несколько клубов, в том числе самарские "Крылья Советов", ярославский "Шинник", элистинский "Уралан", владикавказскую "Аланию".