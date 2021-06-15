Роналду отметил хорошую игру сборной Венгрии в защите в матче чемпионата Европы по футболу

Португальцы одержали победу со счетом 3:0, Роналду оформил дубль, еще один мяч на счету Рафаэля Геррейро. Первый гол сборная Португалии забила на 84-й минуте. Роналду стал первым игроком в истории, принявшим участие в матчах на пяти чемпионатах Европы. Также он вышел на первое место по числу голов в финальных стадиях чемпионатов Европы, в его активе стало 11 мячей, португалец обошел по этому показателю француза Мишеля Платини (9).

"Было важно одержать победу в первом матче, - сказал Роналду. - Сборная Венгрии очень хорошо защищалась, но мы забили три гола, и я очень благодарен команде за то, что они до последнего верили в победу и помогли мне забить два гола и стать лучшим игроком матча. Было важно начать правильно, чтобы вселить в себя уверенность, теперь необходимо продолжать в том же духе и выиграть в следующем матче".

Португальцы набрали 3 очка и возглавили группу F, где также выступают команды Франции и Германии, которые проведут свой матч позднее во вторник. В следующем туре португальцы сыграют с немцами 19 июня в Мюнхене, венгры в тот же день в Будапеште встретятся с французами.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.