Фан-фестиваль перед матчем Евро между сборными России и Финляндии пройдет в шести городах

ТАСС, 15 июня. Фан-фестиваль перед матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии пройдет 16 июня в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Сочи и Пензе. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч между командами России и Финляндии состоится 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск.

Болельщики на фан-фестивале смогут взять автограф и сыграть в футбол с бывшими футболистами российской сборной Дмитрием Сычевым, Дмитрием Хлестовым, Дмитрием Булыкиным, Александром Ширко, Александром Мостовым, Андреем Канчельскисом.

Также в некоторых городах болельщиков будет ожидать музыкальная программа. В Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург-Арена" выступит группа Burito, в Нижнем Новгороде - группа "Братья Грим", в Саранске - группа "Градусы".

Сборная России в первом туре группового этапа проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, в другом матче группы финны обыграли датчан (1:0). Подопечные Станислава Черчесова занимают четвертое место в группе B, не набрав ни одного очка. На первой позиции располагаются бельгийцы (3 очка), на второй - финны (3), на третьей - датчане (0).

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.