Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА

Отмечается, что стороны решили прекратить сотрудничество. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Алексей Березуцкий.

Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

Олич в качестве игрока выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. Также он играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо", германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С 2017 по 2021 год являлся ассистентом главного тренера сборной Хорватии, которая в 2018 году заняла второе место на чемпионате мира в России.