Олич заявил, что покинул ЦСКА из-за разногласий с руководством по поводу будущего команды

Во вторник пресс-служба ЦСКА сообщила, что Олич ушел с поста главного тренера клуба. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Алексей Березуцкий.

"Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву, и у меня была встреча с руководством клуба, после чего клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды, - сказал Олич. - Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона. Также пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе".

Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, в составе команды он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз - Кубок УЕФА. Также он играл за хорватские "Марсонию", "Загреб", "Динамо" (Загреб), германские "Герту", "Гамбург", "Баварию", "Вольфсбург" и "Мюнхен 1860". С 2017 по 2021 год являлся ассистентом главного тренера сборной Хорватии.