Несколько людей попали в больницу из-за парашютиста на матче Евро Франция - Германия

Инцидент произошел перед стартом игры в Мюнхене. На парашюте был нанесен лозунг против загрязнения окружающей среды.

ТАСС, 16 июня. Несколько человек получили травмы и попали в больницу в результате посадки парашютиста на поле перед матчем чемпионата Европы по футболу между командами Франции и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"В результате этого акта, который мог иметь серьезные последствия для огромного количества присутствующих, несколько человек получили травмы, они сейчас находятся в больнице. Правоохранительные органы примут необходимые меры", - говорится в сообщении.

"УЕФА и его партнеры полностью привержены обеспечению устойчивого развития турнира, было реализовано множество инициатив по компенсации выбросов углерода. К счастью, такая безрассудная и опасная акция не повлияла на проведение матча, но несколько человек получили травмы", - отмечается в релизе.

Французы одержали победу в матче со счетом 1:0.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.