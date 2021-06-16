Трипл-дабл Дюранта помог "Бруклину" обыграть "Милуоки" в матче плей-офф НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бруклина" Кевин Дюрант, оформивший трипл-дабл (49 очков + 17 подборов + 10 передач). У "Милуоки" дабл-дабл на счету Янниса Адетокунбо (34 очка + 12 подборов).

ТАСС, 16 июня. "Бруклин" дома обыграл "Милуоки" со счетом 114:108 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Бруклин" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующий матч пройдет 18 июня на площадке "Милуоки".

По итогам регулярного чемпионата "Бруклин" занял второе место в таблице Восточной конференции, "Милуоки" стал третьим. В первом раунде плей-офф "Бруклин" обыграл "Бостон" (4-1 в серии), "Милуоки" победил "Майами" (4-0).