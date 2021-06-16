Александр Алаев избран в исполком Российского футбольного союза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев избран в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС). Такое решение было принято в среду на конференции РФС в Санкт-Петербурге.

Решение было принято единогласно. Алаев избран президентом ФНЛ в феврале 2021 года.

Алаеву 41 год, в РФС он работает с 2007 года. В 2012 и 2013 годах Алаев занимал пост исполнительного директора организации, а в 2016 году был утвержден в должности генерального директора. С декабря 2017 года по октябрь 2018-го исполнял обязанности президента организации. С 2019 года является генеральным секретарем РФС.

Всего в исполком входят 26 человек. Помимо Алаева, это президент РФС Александр Дюков, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, глава Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов, президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, владелец московского "Спартака" Леонид Федун, президент московского ЦСКА Евгений Гинер, президент "Краснодара" Сергей Галицкий, председатель совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев, представитель тренеров Михаил Гершкович, представитель футболистов Александр Зотов, представитель ветеранов Александр Мирзоян, представители региональных и межрегиональных объединений Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина и Рохус Шох.

В состав также входят председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева, советник президента РФС Игорь Каменский, председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев.