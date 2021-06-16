Футболист Алексей Еременко уверен, что матч Россия - Финляндия будет тяжелым

ТАСС, 16 июня. Матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии будет очень тяжелым для обеих команд. Такое мнение высказал бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Матч получится очень тяжелым. Россиянам придется взламывать финскую стену. Готова ли команда Черчесова к позиционным атакам? Мне кажется, ей лучше удаются контрвыпады", - сказал Еременко.

Он добавил, что финские футболисты большими силами отойдут назад, поэтому российским игрокам придется выжидать своего шанса. По мнению Еременко, наиболее благоприятным исходом для обеих сборных будет ничья.

Матч между командами Финляндии и России пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге.

Сборная Финляндии, набравшая три очка после победы над командой Дании (1:0), занимает второе место в группе B. Российская сборная, проигравшая в первой встрече команде Бельгии со счетом 0:3, не набрала очков и занимает последнее, четвертое место в группе.