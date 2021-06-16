Кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче Евро с командой Финляндии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии в Петербурге. Четвероногий оракул сделал предсказание в среду в стенах Государственного Эрмитажа.

Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Финляндии состоится в среду в Петербурге, начало - в 16:00 мск.

Ахилл предсказывает победу команд, выбирая из двух мисок с флагами стран. "Ахилл после некоторых сомнений поел из миски России", - рассказала ТАСС хозяйка оракула, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева.

Ранее Ахилл верно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), а также Бельгии и России (3:0). Оракул впервые ошибся за время чемпионата, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу словаков.

Ахилл имеет собственный паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата. Как сообщала пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен, на всех мероприятиях турнира запрещен доступ животных, только белоснежный оракул является исключением.

Ахилл выступает оракулом только для игр чемпионата Европы в Петербурге. Следующее предсказание состоится 18 июня в Эрмитаже - Ахилл определит исход матча Словакия - Швеция (18 июня).

Кот-предсказатель

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же Ахиллу помогает природная глухота - он не поддается стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.

Ахилл предсказывал результаты восьми матчей чемпионата мира - семи петербургских встреч и матча открытия турнира в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.