Российский футбольный союз не обсуждал идею подачи заявки на проведение Евро-2032

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не обсуждал вопрос подачи заявки на проведение чемпионата Европы 2032 года. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

11 июня генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин в интервью газете "Спорт-Экспресс" допустил, что Россия может подать заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года или 2032-го.

"РФС не делал объявлений о подаче заявки на проведение Евро в 2032 году, - сказал Дюков. - Этот вопрос в РФС пока не обсуждался".

Евро-2020 проходит в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии.