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Евро-2020

Газизов ждет победы от сборной России в матче Евро с финнами

Генеральный директор "Уфы" заявил о полном доверии главному тренеру и игрокам национальной команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов ожидает победы сборной России по футболу в матче против финнов на чемпионате Европы. Об этом он рассказал журналистам.

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Сборные России и Финляндии сыграют 16 июня в Санкт-Петербурге, начало в 16:00 мск. В первом матче подопечные Станислава Черчесова уступили бельгийцам со счетом 0:3.

"Жду победы. И как футболистам, так и тренерскому штабу надо собраться, что даст импульс, необходимый для победы над командой Финляндии. Я доверяю Станиславу Саламовичу, ребятам, которые в нашей сборной. Это наша сборная, она у нас одна, и мы должны всей страной болеть за команду, поддержать ее. Уверен, что мы наберем три очка", - сказал Газизов.

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