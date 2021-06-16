Чемпионат мира по плаванию в ластах пройдет в Томске, несмотря на ситуацию с коронавирусом

ТОМСК, 16 июня. /ТАСС/. Чемпионаты мира по плаванию в ластах и дайвингу пройдут в июле в Томске, несмотря на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации со ссылкой на губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

"Безусловно, чемпионат в Томске должен пройти с соблюдением всех требований эпидемиологов, чтобы и спортсмены, и зрители получили по итогам турнира только положительные эмоции. Не сомневаюсь, что все у нас получится, потому что именно Томск является родиной российского подводного плавания. И потому, что к этому чемпионату мы готовились не один год", - сказал губернатор, уточнив, что этот турнир - одно из немногих спортивных соревнований мирового уровня, которое состоится в России в 2021 году, несмотря на пандемию и санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как пояснил на заседании оргкомитета по подготовке к ЧМ по плаванию в ластах в среду глава Департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области Максим Максимов, российская сборная будет выступать в нейтральной форме, а вместо гимна России при победе спортсменов прозвучит музыка композитора Петра Чайковского. В чемпионате примут участие 380 спортсменов из 45 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Чемпионаты мира по плаванию в ластах и дайвингу первоначально должны были состояться в Томске в июле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса в апреле было принято решение перенести соревнования на следующий год. Мировое первенство по плаванию в ластах пройдет с 3 по 9 июля, чемпионат мира по дайвингу - с 8 по 13 июля. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), Россия до 16 декабря 2022 года не может претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их, однако другие страны не решились взять на себя организацию этих соревнований.

О санкциях и ситуации с коронавирусом в регионе

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), Россия до 16 декабря 2022 года не может претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их. При этом оговорены возможные исключения, турнир может пройти в России, если перенести соревнование в другие страны "невозможно юридически и практически".

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировано 33 357 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 31 927 пациентов, умерли 450 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 176,3 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 236 593 случая заражения, выздоровели 4 818 244 человека, умерли 127 180. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.