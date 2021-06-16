Сборная России по волейболу обыграла аргентинцев в матче Лиги наций

ТАСС, 16 июня. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Аргентины в одиннадцатом туре предварительного этапа Лиги наций. Матчи проходят в итальянском Римини без зрителей.

Матч закончился со счетом 3-1 (25:19, 25:23, 25:19) в пользу россиян.

Российские волейболисты одержали семь побед при четырех поражениях и занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Следующий матч сборная России сыграет 17 июня с командой Болгарии.

В турнире принимают участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут 15 игр, все сборные сыграют друг с другом в один круг. По результатам предварительного раунда в полуфинал пройдут четыре лучшие команды.