Сафонов займет место в воротах сборной России в матче Евро против финнов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Назван состав сборной России на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Встреча состоится в среду в Санкт-Петербурге, начало - 16:00 мск.

Состав сборной России: вратарь - Матвей Сафонов; защитники - Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов; полузащитники - Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Александр Головин, Далер Кузяев; нападающий - Артем Дзюба.

Состав сборной Финляндии: вратарь - Лукаш Градецкий; защитники - Дэниэл О'Шонесси, Паулус Араюури, Йоона Тойвио, Йере Уронен, полузащитники - Глен Камара, Расмус Шуллер, Робин Лод, Юкка Райтала; нападающие - Теему Пукки, Йоэль Похьянпало.

В первом туре россияне проиграли бельгийцам (0:3), а сборная Финляндии победила команду Дании (1:0). Лидирует в группе В сборная Бельгии (3 очка), следом располагаются финны (3), датчане (0) и россияне (0). В заключительном туре группового этапа 21 июня пройдут встречи Россия - Дания и Финляндия - Бельгия.