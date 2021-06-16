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Футбол в России

"Сочи" сыграет с азербайджанским "Кешля" во втором раунде квалификации Лиги конференций

Матчи пройдут 22 и 29 июля
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 16 июня. Российский футбольный клуб "Сочи" встретится с азербайджанским "Кешля" во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Жеребьевка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Первый матч состоится 22 июля в Сочи, ответный - 29 июля в Азербайджане.

По итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги "Сочи" занял пятое место, завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Клуб впервые примет участие в еврокубках. Ставший в чемпионате четвертым казанский "Рубин" стартует в Лиге конференций с третьего отборочного раунда, жеребьевка которого состоится 19 июля.

Лига конференций является третьим по значимости международным турниром. Соревнования впервые пройдут в сезоне-2021/22. Групповой этап стартует 27 августа, финал турнира пройдет 25 мая.

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