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Евро-2020

Черчесов прокомментировал предстоящий матч Евро против команды Финляндии

Главный тренер национальной сборной отметил, что команда чувствует поддержку болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная России настроена на победу в матче чемпионата Европы по футболу против команды Финляндии. Об этом в эфире Первого канала заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

"Мы чувствуем эту поддержку и солидарны и с теми, кто нас критикует, и с теми, кто поддерживает, - сказал Черчесов. - И те, и те правы, это говорит о том, что они неравнодушны к нам и хотят от нас только побед. Поэтому сегодня мы настраиваемся на победу".

По мнению Черчесова, победа финнов в первом туре над датчанами пошла в плюс сборной России.

Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Финляндии состоится 16 июня в Петербурге, начало - 16:00 мск.

Теги
Черчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020
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