Австриец Арнаутович дисквалифицирован на один матч Евро за расистское высказывание

ТАСС, 16 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дисквалифицировать нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича на один матч чемпионата Европы за расистское высказывание. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА начал расследование в отношении Арнаутовича после его высказываний в матче Евро

13 июня в матче первого тура группового этапа турнира против сборной Северной Македонии Арнаутович после забитого мяча подбежал к трибуне с северомакедонскими болельщиками и прокричал, что может "купить всю Македонию".

15 июня Арнаутович в Instagram извинился перед игроками и болельщиками, написав, что его слова были продиктованы эмоциями и не несли расистского подтекста.

Матч между сборными Австрии и Северной Македонии завершился победой австрийцев со счетом 3:1. Следующий матч австрийцы сыграют со сборной Нидерландов 17 июня в Амстердаме.