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Евро-2020

Австриец Арнаутович дисквалифицирован на один матч Евро за расистское высказывание

Нападающий после забитого мяча подбежал к трибуне с северомакедонскими болельщиками и прокричал, что может "купить всю Македонию"
Марко Арнаутович (справа) EPA-EFE/Robert Ghement
Описание
Марко Арнаутович (справа)
© EPA-EFE/Robert Ghement

ТАСС, 16 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дисквалифицировать нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича на один матч чемпионата Европы за расистское высказывание. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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13 июня в матче первого тура группового этапа турнира против сборной Северной Македонии Арнаутович после забитого мяча подбежал к трибуне с северомакедонскими болельщиками и прокричал, что может "купить всю Македонию".

15 июня Арнаутович в Instagram извинился перед игроками и болельщиками, написав, что его слова были продиктованы эмоциями и не несли расистского подтекста.

Матч между сборными Австрии и Северной Македонии завершился победой австрийцев со счетом 3:1. Следующий матч австрийцы сыграют со сборной Нидерландов 17 июня в Амстердаме.

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