Посол Финляндии в России посетит матч Евро с участием сборных этих стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Посол Финляндии в России Антти Хелантеря посетит матч между национальными сборными этих стран на чемпионате Европы по футболу. Об этом ТАСС сообщили в среду в генеральном консульстве Финляндии.

Матч состоится в среду в Санкт-Петербурге и начнется в 16:00 мск.

"Наблюдать за ходом игры с трибуны стадиона будут посол Финляндии в России Антти Хелантеря и генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо", - рассказала собеседница агентства.

По данным генконсульства, билеты на оба матча с участием сборной Финляндии в Санкт-Петербурге приобрели 4 тыс. болельщиков.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня и продлится по 11 июля. Санкт-Петербург уже принял два матча: Бельгия - Россия (3:0) и Польша - Словакия (1:2). Также город примет матчи Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также встречу 1/4 финала (2 июля).