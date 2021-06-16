Рублев вышел в третий круг теннисного турнира в Галле

ТАСС, 16 июня. Россиянин Андрей Рублев победил австралийца Джордана Томпсона в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в германском Галле на травяном покрытии.

Рублев, посеянный на турнире под четвертым номером, выиграл со счетом 6:4, 6:4. В следующем круге 23-летний россиянин встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером, получившим wild card (специальное приглашение).

Рублев занимает седьмое место в рейтинге АТР и является обладателем восьми титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала.

Томпсону 27 лет, он располагается на 81-й строчке мирового рейтинга. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США.

Турнир в Галле завершится 20 июня. Призовой фонд соревнования составляет €1,3 млн. Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер. Российский теннисист Евгений Кафельников трижды выигрывал турнир - в 1997, 1998 и 2002 годах.