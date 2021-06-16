Дюков заявил, что Санкт-Петербург успешно проводит матчи чемпионата Европы по футболу

"Все проходит более чем успешно. Россия не в первый раз проводит очень крупные и значительные спортивные турниры, мы это делать умеем, - сказал Дюков. - Успешно были проведены Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. Что касается Евро, Санкт-Петербург отлично готов к проведению семи матчей, что в принципе мы и демонстрируем, я не вижу никаких проблем".

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге назначены семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.