Хоккейный клуб "Спартак" продлил контракт с нападающим Лехтеря

ТАСС, 16 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" продлил контракт с финским нападающим Йори Лехтеря на один год. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Мы очень рассчитываем на Йори в наступающем сезоне как на одного из лидеров команды. И, в большей степени, как на одного из игроков атакующей линии, вокруг которого будет строиться игра "Спартака", - заявил спортивный директор клуба Роман Беляев.

Лехтеря 33 года. В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 41 игре и набрал 44 (9 голов + 35 передач) очка, став лучшим бомбардиром клуба. В плей-офф хоккеист отметился двумя результативными передачами в четырех играх.

Ранее в КХЛ Лехтеря выступал за петербургский СКА, ярославский "Локомотив" и "Сибирь". Игрок провел пять сезонов в Национальной хоккейной лиге, играя в "Филадельфии" и "Сент-Луисе".

В 2014 году Лехтеря в составе сборной Финляндии выиграл бронзовые медали Олимпийских игр и серебряные медали чемпионата мира.