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Евро-2020

Фан-зону чемпионата Европы в Самаре 12 июня посетили около 2,7 тыс. человек

На территории фан-зоны работает парк экстремальных видов спорта

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Площадку фан-зоны, организованную на территории "Солидарность-Арены", посетили 2,7 тыс. человек 12 июня - в день матча сборных России и Бельгии в рамках чемпионата Европы по футболу, сообщили ТАСС в государственном автономном учреждении Самарской области "Самара-Арена".

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"12 июня фан-зону на территории стадиона "Солидарность-Арена" за все время ее работы посетили около 2700 человек", - сообщил собеседник агентства.

Фан-зона была организована самарским стадионом, ее вместительность составляет до 5 тыс. зрителей. Вместе с самарцами игры смотрят легендарные игроки и тренеры сборной России. В периметре стадиона расположен экран размером 10х6 м для прямых трансляций матчей сборной. При этом до самих матчей на площадке начинается развлекательная программа, футбольные матчи между болельщиками, автограф-сессии с амбассадором российского футбола. На территории арены также работает парк экстремальных видов спорта.

Фан-зона работает в дни матчей сборной России. В первом матче 12 июня сборная России со счетом 0:3 уступила команде Бельгии.

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