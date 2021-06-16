Сборная России обыграла команду Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу

Забитым мячом на второй компенсированной к первому тайму минуте отметился полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук. Он же был признан лучшим игроком встречи.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 24 540 зрителей.

Стадион в Санкт-Петербурге вмещает 68 134 человека. Проходящие в городе матчи чемпионата Европы могут посетить не более 34 067 зрителей.

По сравнению с матчем первого тура с бельгийцами тренерский штаб сборной России сделал три изменения в стартовом составе. В воротах Матвей Сафонов заменил Антона Шунина, защитник Игорь Дивеев вышел на поле вместо Андрея Семенова, а Алексей Миранчук - вместо Юрия Жиркова, который покинул расположение национальной команды из-за травмы. Сафонов впервые вышел в стартовом составе сборной России. На 26-й минуте матча защитник Марио Фернандес из-за травмы спины покинул поле на носилках, позже его увезли со стадиона на машине скорой помощи. Игрока заменил Вячеслав Караваев.

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.

В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 21:00 мск.

Первая победа на Евро с 2012 года

Сборная России одержала первую победу в матче финальной части чемпионатов Европы с 2012 года. Тогда в стартовом матче группового этапа турнира были обыграны чехи со счетом 4:1. После этого российские футболисты не побеждали на протяжении шести матчей чемпионата Европы подряд (две ничьих и четыре поражения). Сборная России также прервала серию из трех поражений подряд на чемпионатах Европы.

Сборная России в шестой раз принимает участие в финальной части чемпионата Европы. Лучшим результатом российской команды является выход в полуфинал турнира 2008 года. Тогда россияне стали обладателями бронзовых медалей.

Сборная Финляндии отобралась в финальную стадию чемпионата Европы впервые. Команды России и Финляндии ранее встречались между собой четыре раза, россияне одержали победы во всех играх.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.