Чернышенко: российские футболисты показали самоотверженную игру против финнов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче чемпионата Европы с финнами показала самоотверженную игру, что привело к победе. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Россияне обыграли финнов со счетом 1:0 во втором туре группового этапа в группе В.

"Российская сборная показала самоотверженную игру, все понимают, насколько это ответственный и важный матч для продолжения борьбы на чемпионате Европы. В конце первого тайма удалось забить победный мяч. Очень надеемся, что впереди у наших игроков будет много зрелищных моментов и забитых голов", - сказал Чернышенко.

В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с датчанами 21 июня в Копенгагене.