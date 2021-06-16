Мацуев: футболисты сборной России могли забить минимум четыре гола финнам на Евро

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футболисты сборной России одержали важную победу над командой Финляндии на чемпионате Европы и могли забить минимум четыре гола, а не ограничиваться одним. Такое мнение высказал ТАСС народный артист РФ, пианист Денис Мацуев перед выходом на сцену в Государственном Кремлевском дворце.

Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, забитым мячом на второй компенсированной к первому тайму минуте отметился Алексей Миранчук.

"Уже через несколько минут я выхожу на сцену в Кремлевском дворце, и я, конечно, диванный эксперт, но очень преданный болельщик сборной. Переживал очень сильно, понятно, что победа была необходима. И наши футболисты могли минимум забить четыре раза - это была уже другая сборная, нежели в первой игре: с атаками, со страстью. К сожалению, видимо, с серьезной травмой ключевого игрока Марио Фернандеса, которому желаю здоровья", - сказал Мацуев.

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.

В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 21:00 мск.

"Я благодарен ребятам за сегодняшнюю игру. Что ж, пока идем по плану [Гуса] Хиддинка на Евро-2008. Дай бог сейчас настроиться на матч с датчанами. Надеюсь, что команда восстановится - было много травм и разных повреждений, но в Копенгагене будет серьезная битва за выход в плей-офф. Но вне зависимости от того, как сыграла наша сборная, я буду болеть за нее всегда", - подчеркнул Мацуев.