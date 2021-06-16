Матыцин выразил надежду на победу сборной России в матче Евро с датчанами

В среду сборная России обыграли финнов со счетом 1:0 в своем втором матче на турнире.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на то, что сборная России по футболу одержит победу и в заключительном матче групповой стадии чемпионата Европы над датчанами, которая позволит россиянам выйти в плей-офф. Об этом он рассказал ТАСС.

"Надеемся на дальнейшие победы, на победу в Копенгагене. Очень переживали. Надеюсь, что спортсмены, получившие травмы, быстро восстановятся, что команда будет выступать с еще большей энергией. Для России эта победа очень важна", - сказал Матыцин.

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.

В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 21:00 мск.