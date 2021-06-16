Тренер сборной Финляндии заявил, что разочарован поражением от россиян на Евро

В среду финны уступили россиянам со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа турнира. Футболисты сборной Финляндии открыли счет в начале встречи, но гол не был засчитан из-за офсайда по решению видеоассистента рефери.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва заявил, что разочарован поражением от команды России в матче чемпионата Европы. Такое мнение он высказал журналистам.

"Мы разочарованы, хотели играть на победу, но у нас не получилось. В футболе очень много драматичных моментов, и такие были в начале игры, - сказал Канерва. - Мы хотели забить и победить россиян, довольно близко к этому подошли. Я не знаю, как отмененный гол повлиял на эту игру, но мы старались прессовать команду России".

Тренер высказался об эпизоде второго тайма, в котором столкнулись Артем Дзюба и Йоона Тойвио, финн после контакта с локтем россиянина упал на газон. "Очень неприятно, когда такой крупный игрок так атакует, - с улыбкой отметил тренер. - Когда я играл, такого рода борьба была нормальной, но правила изменились, мне кажется, что то, что сделал Дзюба, не совсем правильно".

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.

В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 21:00 мск.