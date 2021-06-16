Александр Тихонов считает, что сборной России придется тяжелее в следующих матчах Евро

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следующие матчи чемпионата Европы по футболу будут тяжелее для сборной России после встречи с командой Финляндии. Таким мнением с ТАСС поделился четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Россияне в среду обыграли финнов со счетом 1:0 во втором туре группового этапа в группе В. Первую встречу на чемпионате Европы с командой Бельгии россияне проиграли со счетом 0:3.

"Победа есть победа, и сегодня это было похоже на игру, - рассказал Тихонов. - Мы переживаем, болеем за них, и сейчас нашим футболистам самое главное выйти из группы, а следующие матчи потяжелее будут. Должны же они нам радость принести - за миллионы бегают, это мы медали "за фук" завоевывали. Дай бог им здоровья, чтобы были здоровы, не болели, не опозорили нашу великую державу".

Заключительный матч группового этапа сборная России сыграет в Копенгагене с командой Дании 21 июня.