Сафонов заявил, что был полностью готов к матчу чемпионата Европы с финнами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной России Матвей Сафонов сообщил, что был полностью готов выйти в стартовом составе на матч чемпионата Европы по футболу с финнами. Об этом голкипер рассказал в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" .

Встреча в среду завершилась победой российских футболистов со счетом 1:0. 22-летний Сафонов провел второй матч за сборную России и впервые вышел в основном составе. В первом матче чемпионата Европы с бельгийцами (0:3) ворота российской команды защищал Антон Шунин.

"Я догадывался, что выйду еще вчера. Я готовлюсь к каждому матчу, как будто я играю, я был полностью готов. Я был спокоен, поддержка не давала докричаться до всех, но все у нас получилось", - сказал Сафонов.

В начале встречи финны забили мяч в ворота Сафонова, но гол был отменен из-за оффсайда по решению VAR. "Я, если честно, не успел понять, волнуюсь или нет, мяч быстро залетел в ворота, но после отмены гола понял, что бояться нечего. Я воспринял гол как что-то свершившееся, что нужно исправлять. Мне сегодня не требовалась поддержка, я был хорошо готов к матчу, старался поддержать наших игроков", - отметил Сафонов.

"Мне не приходилось серьезно вступать игру. Игра на Евро - это удовольствие, когда играл гимн - что-то незабываемое. Это большой и важный опыт, я счастлив, что его получил", - заключил вратарь сборной России.

В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 21:00 мск.