Черчесов заявил, что футболисты сборной России должны реализовывать свои моменты

"Я доволен для начала результатом, нам нужна была победа, мы ее добились. С точки зрения сценария, мы практически все делали как хотели, вскрывали оборону. Естественно, не все до конца получалось в плане исполнения, но это нормально, соперник тоже играл", - сказал Черчесов.

В заключительном матче группового этапа россияне 21 июня сыграют в Копенгагене со сборной Дании. Матч второго тура между датчанами и бельгийцами пройдет в четверг.

"Игроки молодцы большие, двигаемся дальше. Мы выходим играть в футбол, у тебя есть моменты, надо забивать вне зависимости от чего-либо. Мы изучим наших соперников, которые завтра играют", - добавил тренер.

На 26-й минуте из-за травмы был заменен защитник сборной России Марио Фернандес. "У нас Марио травму получил, у тебя есть пять замен и три возможности [провести их] (по правилам, разрешено делать пять замен, во время основного времени игры командам разрешается делать по три остановки для замен, также замены можно проводить в перерыве матча - прим. ТАСС), а мы вторую игру меняем футболиста в первом тайме. Ты все время думаешь, что у тебя пять замен, а на самом деле словно и нет", - отметил Черчесов.