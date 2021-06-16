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Евро-2020

Черчесов заявил, что футболисты сборной России должны реализовывать свои моменты

В среду российская команда победила в матче Евро финнов с минимальным счетом 1:0
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России должны реализовывать свои моменты вне зависимости от чего-либо. Об этом заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".

В среду россияне обыграли в Санкт-Петербурге команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы со счетом 1:0. Гол забил Алексей Миранчук.

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"Я доволен для начала результатом, нам нужна была победа, мы ее добились. С точки зрения сценария, мы практически все делали как хотели, вскрывали оборону. Естественно, не все до конца получалось в плане исполнения, но это нормально, соперник тоже играл", - сказал Черчесов.

В заключительном матче группового этапа россияне 21 июня сыграют в Копенгагене со сборной Дании. Матч второго тура между датчанами и бельгийцами пройдет в четверг.

"Игроки молодцы большие, двигаемся дальше. Мы выходим играть в футбол, у тебя есть моменты, надо забивать вне зависимости от чего-либо. Мы изучим наших соперников, которые завтра играют", - добавил тренер.

На 26-й минуте из-за травмы был заменен защитник сборной России Марио Фернандес. "У нас Марио травму получил, у тебя есть пять замен и три возможности [провести их] (по правилам, разрешено делать пять замен, во время основного времени игры командам разрешается делать по три остановки для замен, также замены можно проводить в перерыве матча - прим. ТАСС), а мы вторую игру меняем футболиста в первом тайме. Ты все время думаешь, что у тебя пять замен, а на самом деле словно и нет", - отметил Черчесов.

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