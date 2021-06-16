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Евро-2020

Боярский считает, что шансы россиян на выход из группы на Евро все еще небольшие

В среду национальная команда победила сборную Финляндии в матче Евро
Михаил Боярский Михаил Терещенко/ТАСС
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Михаил Боярский
© Михаил Терещенко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Шансы сборной России на выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу остаются небольшими, несмотря на победу команды над сборной Финляндии во втором матче группового этапа. Таким мнением с ТАСС поделился народный артист РСФСР Михаил Боярский.

В среду сборная России обыграла финнов со счетом 1:0. 12 июня российская команда уступила бельгийцам (0:3). В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами 21 июня.

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"Предыдущий матч всех расстроил. И несмотря на то, что сегодня выиграли, дальнейшие шансы довольно небольшие, - считает Боярский. - Финская команда была довольно слабой, это дебютанты, у них было много погрешностей в игре. Но и у нашей команды они были".

"Все-таки сегодня наша футбольная школа довольно низкого уровня, да и команда несколько обезличена - ее игрокам не хватает индивидуального мастерства, что есть у многих других сборных, что их и отличает друг от друга. И все-таки сегодня у нас хорошо играл вратарь, Миранчук, Головин, правильно отстоял, сделав свою работу, Дзюба", - отметил Боярский.

На 26-й минуте матча с финнами защитник Марио Фернандес из-за травмы спины покинул поле на носилках, позже его увезли со стадиона на машине скорой помощи. "Ребята старались, но потеряли двух игроков. Травм в целом много. Если Фернандес вернется, будет полегче. Но травмированный игрок - это опасно", - подчеркнул Боярский.

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.

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