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Евро-2020

Черчесов объяснил, почему вратарь Сафонов вышел в стартовом составе в матче Евро с финнами

Голкипер провел первый матч в основе за сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу внимательно следит за игроками и принимает решения, поэтому голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе в матче чемпионата Европы с финнами. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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В среду сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. В матче первого тура с бельгийцами (0:3) за сборную России в стартовом составе играл голкипер Антон Шунин.

"Я же не с улицы взял вратаря, - сказал Черчесов. - Он тоже имеет право играть, как и другой вратарь. Сафонов же находится в команде. У нас идет турнир, мы смотрим внимательно и принимаем свои решения".

В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с датчанами 21 июня в Копенгагене.

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