Футболист Зобнин поздравил вратаря сборной России Сафонова с удачным дебютом на Евро

В среду сборная России со счетом 1:0 обыграла финскую команду во втором туре чемпионата Европы. 22-летний Сафонов впервые вышел в стартовом составе национальной команды. В первой игре на турнире ворота сборной России защищал Антон Шунин, который пропустил три мяча от команды Бельгии (0:3).

На вопрос о том, как игроки отнеслись к появлению Сафонова в основном составе, Зобнин ответил: "Да никак не отнеслись, это решение тренера. Сыграл на ноль, значит, дебют удался. Все по делу - ошибок не было. Я его поздравляю с дебютом на таком крупном турнире, он молодец".

За сборную Сафонов дебютировал 1 июня в товарищеском матче с командой Польши (1:1), он вышел на замену во втором тайме. "Да не тяжело было перестроиться, эту схему мы играли с Польшей, поэтому не было трудностей - все ребята знают, как играть на своих позициях, трудностей не было, - сказал полузащитник. - Конечно, всегда хочется забивать больше, потому что разница [мячей] у нас отрицательная. К сожалению, не получилось, но ничего страшного, главное, что взяли три очка".

Зобнин пообещал, что в следующем матче с датчанами команда постарается избежать повторения ошибок, которые она допустила во втором тайме игры с финнами. "Во втором тайме финнам надо было отыгрываться, поэтому они большими силами шли вперед, и у них стали появляться зоны и пространства для получения мячей. Но ничего страшного: мы разберем все эти моменты, и надеюсь, в следующем матче таких проблем не будет", - отметил он.

Встреча сборных России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене.