Эрдоган и Алиев присоединились к болельщикам футбольного матча Турция - Уэльс

БАКУ, 16 июня. /ТАСС/. Сборные Турции и Уэльса по футболу проводят встречу на бакинском Олимпийском стадионе в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы. Посмотреть на их игру пришли десятки тысяч болельщиков и, как видно на кадрах телетрансляции, президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Тайип Эрдоган с супругой. Также на матче присутствует президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Азербайджанская столица с нетерпением ждала этот матч. Ожидалось, что для сборной Турции игра будет по-настоящему домашней, а для тысяч азербайджанских любителей футбола - праздником и возможностью поддержать более успешных в футболе турецких друзей.

Баку, несмотря на введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения (например, в страну не так просто попасть, как раньше), полон фанатами. Болельщиков сборной Турции здесь на порядок больше: туркам удобнее прилететь в Баку прямым рейсом, пропускной режим для граждан этой страны был относительно упрощен еще 10 июня, когда как валлийцам пришлось пользоваться чартерами или лететь с пересадками - например, через Турцию. Тем не менее, болельщиков команды Уэльса в столице Азербайджана собралось уже несколько тысяч человек. В ожидании игры своей сборной они гуляли по городу, прячась в пабах и кафе от июньской жары (температура воздуха днем в Баку уже стабильно выше +32).

Представившийся Ричардом мужчина, приехавший поддержать валлийцев, рассказывает, что больше всего беспокоится за то, смогли ли игроки сборной Уэльса адаптироваться к погодным условиям. "Слишком, слишком жарко!" - жалуется он, но не жалеет, что проделал длинный путь, чтобы поддержать национальную сборную. "Пандемия принесла нам всем много хлопот, заставила на время отказаться от привычных развлечений, образа жизни. Евро для меня и моих друзей - возможность показать, что все это скоро закончится", - добавляет болельщик.

Теплая поддержка

Город окрашен в эти дни в красно-белые цвета сборной Турции, у которой в Азербайджане традиционно много поклонников. На матч Турция - Уэльс было продано порядка 30 000 билетов - чуть меньше допустимого максимума, что уже о многом говорит. Полупустых трибун, как это было на первой прошедшей в Баку игре сборных Уэльса и Швейцарии, точно не будет.

В центре Баку то и дело встречаются группы людей в цветах сборной Турции: и это не только граждане этой страны, но и местные болельщики. Достать символику не проблема: торговцы сувенирами оперативно переориентировались на торговлю футболками, шарфами и прочей атрибутикой.

Один из турецких фанатов Намик Эскин, рассказывает, что впервые приехал в Азербайджан из родного Коджаэли специально ради того, чтобы посмотреть на игру сборной Турции. "Ощущение, что я по-прежнему дома, нас встречают очень тепло, как своих. Эта поддержка очень пригодится турецким футболистам в сегодняшнем матче, очки нужны нам как воздух!" - говорит Эскин.

Сборная Турции, проигравшая в первом туре фаворитам группы - итальянцам, действительно должна будет приложить максимум усилий, чтобы победить. Турецких футболистов будут поддерживать как родных: тем более, что матч посещают президенты Азербайджана и Турции. Поможет ли это турецкой команде, станет ясно после финального свистка..