Караваев призвал не проводить параллели с выступлением сборной России на Евро-2008

В среду сборная России со счетом 1:0 обыграла финскую команду во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Россияне начали турнир с поражения в матче с бельгийцами (0:3), в заключительном туре группового этапа их соперником будет команда Дании. В 2008 году российские футболисты также стартовали с крупного поражения, однако затем одержали две победы на групповом этапе и дошли до полуфинала.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Проводить параллели между выступлением сборной России на нынешнем чемпионате Европы по футболу и на турнире 2008 года не стоит. Такое мнение журналистам высказал защитник национальной команды Вячеслав Караваев.

"Не хочется об этом говорить, вспоминать неудачи или еще что-то, - сказал Караваев. - Мы готовимся от игры к игре, взяли три очка, это самое главное. Сейчас главное - взять три очка [в матче с датчанами], постараемся это сделать. Хочется выйти в плей-офф - порадовать наших болельщиков".

"Естественно, мы готовились к Финляндии, знали сильные и слабые стороны соперника. Как финны играли, так и сыграли, больше нечего добавить по этому поводу, - отметил он. - Соперник хороший, он пытается играть в футбол. Но мы выиграли, для нас самое главное - три очка, мы выполнили задачу, готовимся к следующей игре".

Россияне сыграют с датчанами 21 июня в Копенгагене. В 2008 году сборная России тоже завершала групповой этап матчем со скандинавами - шведами.