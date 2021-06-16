Машина полиции Дубая примет участие в автогонке "Тысяча миль" в Италии

ТАСС, 16 июня. Машина полиции Дубая станет участницей знаменитой тысячемильной гонки классических автомобилей Mille Miglia ("Тысяча миль"), которая пройдет с 16 по 19 июня в Италии. Об этом сообщило в среду Эмиратское агентство новостей.

От правоохранителей Дубая в Италию самолетом доставлена одна из патрульных машин - Mercedes Benz SLS AMG с двигателем V8 мощностью 571 лошадиных сил. Суперкар будет участвовать в гонке в своей служебной "ливрее" - в зелено-белой раскраске эмиратской полиции. "Мерседес" уже прибыл в Милан грузовым бортом компании Emirates.

"Наше участие в гонке символизирует усилия ОАЭ по обеспечению безопасности и стабильности дома и по продвижению диалога и взаимного уважения между представителями различных культур во всем мире. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться этими ценностями с миллионами зрителей автомобильных состязаний по всему миру", - сказал начальник департамента уголовных расследований полиции Дубая Джамал Салем аль-Джалаф. Полицейскому суперкару предстоит преодолеть путь в 1 600 километров от города Бершиа на севере Италии до Рима и обратно.

Несмотря на то что в "Тысяче миль" принимают участие только автомобили, выпущенные до 1957 года, полиция Дубая получила приглашение выступить в гонке. Это связано с тем, что в ее служебном парке большое количество самых быстрых и дорогих автомобилей в мире, а также с тем, что в декабре организаторы впервые проведут этап в ОАЭ. По их мнению, полицейский "Мерседес" на дорогах Италии станет впечатляющим дополнением к участвующим в соревнованиях раритетным машинам и привлечет большое внимание общественности.

В рамках мероприятий по празднованию 50-летия Эмиратов, которые будут проходить до марта 2022 года, власти решили организовать аналог итальянских "Тысячи миль" на территории ОАЭ. В соревнованиях примут участие 100 водителей: 50 из стран Персидского залива и 50 иностранцев. Трасса гонки пройдет во всех семи эмиратах. Соревнования начнутся 5 декабря на трассе Гран-при "Яс Марина" в Абу-Даби, где проходят этапы "Формулы-1", а завершатся у гостиницы Waldorf Astoria в Рас-эль-Хайме 9 декабря.

Гонка Mille Miglia проводится в Италии с 1927 года, в ней принимают участие автомобили, выпущенные до 1957 года, так как именно в этот год произошла авария со смертельным исходом. В результате формат гонки претерпел изменения вплоть до ее закрытия в 1961 году. Современный облик она обрела в 1977 году, став гонкой раритетных автомобилей под названием Mille Miglia Storica, это событие привлекает внимание мировых знаменитостей и коллекционеров автомобилей. Максимальная скорость не является залогом успеха в гонке, так как маршрут проходит по дорогам общего пользования, победителем станет тот, кто своевременно пройдет все этапы.