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Автогонки

Машина полиции Дубая примет участие в автогонке "Тысяча миль" в Италии

В рамках мероприятий по празднованию 50-летия Эмиратов, которые будут проходить до марта 2022 года, власти решили организовать аналог итальянских "Тысячи миль" на территории ОАЭ

ТАСС, 16 июня. Машина полиции Дубая станет участницей знаменитой тысячемильной гонки классических автомобилей Mille Miglia ("Тысяча миль"), которая пройдет с 16 по 19 июня в Италии. Об этом сообщило в среду Эмиратское агентство новостей.

От правоохранителей Дубая в Италию самолетом доставлена одна из патрульных машин - Mercedes Benz SLS AMG с двигателем V8 мощностью 571 лошадиных сил. Суперкар будет участвовать в гонке в своей служебной "ливрее" - в зелено-белой раскраске эмиратской полиции. "Мерседес" уже прибыл в Милан грузовым бортом компании Emirates.

"Наше участие в гонке символизирует усилия ОАЭ по обеспечению безопасности и стабильности дома и по продвижению диалога и взаимного уважения между представителями различных культур во всем мире. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться этими ценностями с миллионами зрителей автомобильных состязаний по всему миру", - сказал начальник департамента уголовных расследований полиции Дубая Джамал Салем аль-Джалаф. Полицейскому суперкару предстоит преодолеть путь в 1 600 километров от города Бершиа на севере Италии до Рима и обратно.

Несмотря на то что в "Тысяче миль" принимают участие только автомобили, выпущенные до 1957 года, полиция Дубая получила приглашение выступить в гонке. Это связано с тем, что в ее служебном парке большое количество самых быстрых и дорогих автомобилей в мире, а также с тем, что в декабре организаторы впервые проведут этап в ОАЭ. По их мнению, полицейский "Мерседес" на дорогах Италии станет впечатляющим дополнением к участвующим в соревнованиях раритетным машинам и привлечет большое внимание общественности.

В рамках мероприятий по празднованию 50-летия Эмиратов, которые будут проходить до марта 2022 года, власти решили организовать аналог итальянских "Тысячи миль" на территории ОАЭ. В соревнованиях примут участие 100 водителей: 50 из стран Персидского залива и 50 иностранцев. Трасса гонки пройдет во всех семи эмиратах. Соревнования начнутся 5 декабря на трассе Гран-при "Яс Марина" в Абу-Даби, где проходят этапы "Формулы-1", а завершатся у гостиницы Waldorf Astoria в Рас-эль-Хайме 9 декабря.

Гонка Mille Miglia проводится в Италии с 1927 года, в ней принимают участие автомобили, выпущенные до 1957 года, так как именно в этот год произошла авария со смертельным исходом. В результате формат гонки претерпел изменения вплоть до ее закрытия в 1961 году. Современный облик она обрела в 1977 году, став гонкой раритетных автомобилей под названием Mille Miglia Storica, это событие привлекает внимание мировых знаменитостей и коллекционеров автомобилей. Максимальная скорость не является залогом успеха в гонке, так как маршрут проходит по дорогам общего пользования, победителем станет тот, кто своевременно пройдет все этапы.

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