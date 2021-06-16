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Футбол в России

Футболист "Ростова" Обухов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала нападающего "Ростова" Владимира Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил источник.

15 марта в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) ТАСС сообщили о получении от ФИФА информации о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. Обухов подтвердил, что является одним из этих трех футболистов.

"ФИФА дисквалифицировала Обухова на шесть месяцев, 4 июня "Ростов" расторг с ним контракт", - сказал источник. Срок действия дисквалификации начинается 4 июня.

ТАСС запросил по этой ситуации комментарий ФИФА.

Обухову 29 лет, он выступает за "Ростов" с октября 2020 года. В прошлом сезоне нападающий провел 18 матчей, отдав одну голевую передачу.

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