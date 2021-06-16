Сорокин: матч россиян с финнами не сильно отличался по атмосфере от игры Евро в Будапеште

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата Европы по футболу между командами России и Финляндии, на котором стадион можно было заполнять только наполовину, не сильно отличался по атмосфере от встречи турнира Венгрия - Португалия на стадионе в Будапеште при 100-процентной заполняемости. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

В среду сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 24 540 зрителей. Команда Португалии во вторник оказалась сильнее сборной Венгрии (3:0). Власти Будапешта разрешили заполнять стадион имени Ференца Пушкаша вместимостью 67 215 человек на 100%.

"Атмосфера от матча в Будапеште не сильно отличалась, по-моему, наши 50% допущенных зрителей создавали максимально драйвовую атмосферу, - сказал Сорокин. - Мы знаем, что болельщиков из Финляндии было более трех тысяч, они тоже хорошо поддерживали свою команду, но, конечно, эффект домашнего поля никто не отменял. Самое главное, что победили, получили три очка".

"С датчанами будет непросто, весьма приличная команда, которая достаточно высоко находится в рейтинге ФИФА, поэтому точно не проходная сборная. Будем желать успеха нашим и болеть за них. Я рассчитываю на выход сборной России из группы, но это мое личное мнение как болельщика", - добавил собеседник агентства.

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.

В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами, а финны в Санкт-Петербурге встретятся с бельгийцами. Обе игры состоятся 21 июня и начнутся в 21:00 мск.