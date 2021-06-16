Сборная Уэльса обыграла команду Турции в матче чемпионата Европы по футболу

БАКУ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Уэльса со счетом 2:0 обыграла команду Турции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Баку.

Голы забили Аарон Рэмзи (43-я минута) и Коннор Робертс (90+5). На 61-й минуте полузащитник сборной Уэльса Гарет Бейл не реализовал пенальти, став первым футболистом с 2000 года, не попавшим в створ ворот после удара с 11-метровой отметки на чемпионате Европы. На турнире 2000 года с пенальти промахнулся испанец Рауль.

Олимпийский стадион в Баку вмещает 68 700 зрителей. Из-за ограничений игры чемпионата Европы в столице Азербайджана могут посетить 34 350 человек. На матче присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Тайип Эрдоган. Также игру посетил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Сборная Уэльса после двух матчей набрала четыре очка и вышла на первое место в группе А. Также в этом квартете выступают команды Италии и Швейцарии, которые проведут свой матч в среду (начало - 22:00 мск). Итальянцы набрали три очка, швейцарцы - одно, турецкая команда баллов не набрала. В заключительном туре 20 июня валлийцы в Риме сыграют с итальянцами, а турки в Баку встретятся со швейцарцами.

Сборная Уэльса во второй раз принимает участие в финальной стадии чемпионата Европы, на турнире 2016 года валлийские футболисты вышли в полуфинал и стали обладателями бронзовых медалей. Лучшим результатом сборной Турции на Евро является выход в полуфинал в 2008 году. Тогда турки поделили третье место со сборной России и завоевали бронзовые награды.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.