Преодолевая страх. Российские футболисты одержали важную победу на Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная России сохранила шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы - в матче второго тура группового этапа были повержены финны. При подготовке к игре и по ходу самого матча российская команда преодолела ряд трудностей, однако главное - она победила страх, который сковывал ее игру. Встреча между сборными России и Финляндии прошла в среду в Санкт-Петербурге. Автором единственного гола стал Алексей Миранчук. Полузащитник итальянской "Аталанты" после передачи Артема Дзюбы сумел красивым ударом из штрафной площади перебросить мяч через вратаря.

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Произошло это незадолго до перерыва. Гол позволил команде почувствовать уверенность в своих силах и сократить до минимума количество ошибок, которые мешали ей что в игре с бельгийцами, что в начале встречи с финнами. Одна из них чуть не позволила последним отличиться уже в начале матча. На четвертой минуте Далер Кузяев, заменивший на левом фланге травмированного Юрия Жиркова, позволил сопернику перехватить мяч и сделать подачу в центр штрафной, где ее точным ударом замкнул Йоэль Похьянпало - автор победного гола финнов в дебютной для них игре на Евро. Российской команде повезло, что в момент передачи форвард на несколько сантиметров забрался в офсайд, так что взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора. Игра финской сборной смотрелась более целостной, в то время как российская команда частенько ошибалась в простых ситуациях как при развитии атак, так и при защите своих ворот. Не добавляла оптимизма и травма Марио Фернандеса - одного из лучших в составе российской команды в матче с бельгийцами. Прямо со стадиона его отправили в больницу, поскольку у защитника было подозрение на перелом позвонков. Опасения не подтвердились - кости остались целы. Система сработала Именно ошибки в первой игре на Евро побудили тренера сборной России произвести замены в стартовом составе. Вместо Антона Шунина в воротах сыграл дебютант сборной Матвей Сафонов, место в центре защиты вместо Андрея Семенова занял Игорь Дивеев. Поменялась и тактика сборной, при этом в центре Черчесов на этот раз нашел место сразу двум креативным полузащитникам - Миранчуку и Александру Головину. Такую тактику он использовал 1 июня в товарищеском матче с командой Польши.

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"Я знал, как играть, - сказал Черчесов. - Мы довольны тем, как использовали эту систему. Команда выполнила задание, которое получила. Миранчук забил великолепный гол. Естественно, мы рады". Объяснил главный тренер и выбор Сафонова. "Я же не с улицы вратаря взял, который не заявлен. Он заявлен, имеет право играть такое же, как другие вратари. Турнир идет, у нас следующий матч. Мы внимательно смотрим и принимаем свои решения", - сказал он. 22-летний вратарь свой дебют на крупном турнире оценил скромно. "Если честно, даже не вспомню таких моментов. Мне серьезно в игру-то вступать не приходилось. Два раза в меня ударили, остальные разы только из-за ворот мячи доставал", - сказал он. Несмотря на отсутствие большого числа ударов по воротам российской команды, в первой половине второго тайма финны чаще владели мячом и острее играли в атаке. Но игра российской сборной тоже прогрессировала, она становилась более четкой, в ней все реже случались сбои. По заветам Бузовой Российские футболисты словно восприняли призыв телеведущей и певицы Ольги Бузовой, которая после матча с бельгийцами призвала их не бояться соперников. После матча с финнами сборная России отметила вклад Бузовой, чья ссора с комментатором Дмитрием Губерниевым на этой неделе взорвала информационное пространство. "Шли вперед, не боялись, нагнетали! Спасибо за совет, Ольга", - говорится в твиттер-аккаунте команды. Теперь команде Черчесова предстоит сыграть заключительный матч в группе - 21 июня с датчанами в Копенгагене. Есть вариант, при котором в плей-офф российские футболисты смогут выйти даже с ничейным результатом. Однако для этого лучше, чтобы датчане в четверг уступили бельгийцам. Пока путь сборной России напоминает тот, что был у команды в 2008 году, когда ей удалось дойти до полуфинала Евро и завоевать бронзовые награды. Тогда команда тоже начала с крупного поражения в матче с фаворитами, однако после одержала две победы - над греками (чьи национальные цвета совпадают с финскими) и шведами (тоже скандинавами).

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Впрочем, в российской команде на такие параллели внимания не обращают. "Не хочется об этом говорить, вспоминать неудачи или еще что-то, - ответил Вячеслав Караваев, который в матче с финнами заменил Фернандеса. - Мы готовимся от игры к игре. Сейчас взяли три очка, это самое главное. Сейчас главное - взять три очка, постараемся это сделать. Хочется выйти в плей-офф - порадовать наших болельщиков". Российская команда также продлила беспроигрышную серию в матчах с финнами, история противостояния сборных тянется с 1912 года. Тогда команды сыграли впервые - на Олимпийских играх в Стокгольме финны одержали единственную победу (2:1). После этого команды сыграли между собой 18 раз, не проиграть финнам удалось только в пяти встречах. В предыдущий раз сборные встречались в рамках отбора к чемпионату мира 2010 года, в обеих встречах россияне победили со счетом 3:0. Победа над финнами для российской сборной стала первой на чемпионате Европы с 8 июня 2012 года - тогда была разгромлена команда Чехии (4:1). После этого было четыре поражения и две ничьих. Кроме того, сборная России не пропустила на Евро впервые за десять матчей. Последний раз до этого оставить свои ворота в неприкосновенности удалось в 2008 году в упомянутом выше матче со шведами (2:0).