Матч сборных Бельгии и Дании на Евро будет приостановлен ради акции в поддержку Эриксена

ТАСС, 16 июня. Матч чемпионата Европы по футболу между сборными Бельгии и Дании будет приостановлен ради минуты аплодисментов в поддержку датского полузащитника Кристиана Эриксена. Об этом заявил форвард бельгийцев Ромелу Лукаку, комментарий которого приводит газета The Mirror .

"На 10-й минуте мы выбьем мяч и поддержим Кристиана аплодисментами. Я недавно получил сообщение от него, в котором он говорит, что с ним сейчас все в порядке. Я хочу написать ему перед игрой, но перед этим дам побыть ему вместе с семьей. Многие ему пишут, но я хочу дать ему восстановиться", - сказал Лукаку, как и Эриксен, выступающий за итальянский "Интер".

12 июня в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице в стабильном состоянии. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании уступила со счетом 0:1.

Матч сборных Дании и Бельгии, которые выступают в группе В с командами России и Финляндии, пройдет в четверг. Чемпионат Европы завершится 11 июля.