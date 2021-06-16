Газизов: защитник сборной Дивеев России станет примером для юных футболистов в Уфе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Уроженец Уфы защитник сборной России Игорь Дивеев станет примером для многих начинающих футболистов в регионе. Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов.

Сборная России в среду в Санкт-Петербурге выиграла второй матч группового этапа чемпионата Европы у команды Финляндии (1:0). Играющий в ЦСКА 21-летний Дивеев вышел в стартовом составе.

"Мне кажется, Дивеев достойно сыграл, но самое главное, что команда выиграла, - сказал Газизов. - Игорь был в стартовом составе, отыграл от звонка до звонка. Мы за него очень рады, и для клуба "Уфа" это важно - двигаемся правильно, работаем в правильном направлении. Думаю, он будет примером многим нашим мальчишкам".

"Я был на игре, накал был серьезным. Впереди матч с Данией, самое важное сейчас выходить из группы", - добавил он.

Дивеев выступал за "Уфу" в начале карьеры. Заключительный матч группового этапа сборная России сыграет в Копенгагене с командой Дании 21 июня.