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Мировой футбол

Футболист "Лиона" Депай близок к переходу в "Барселону"

Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года

ТАСС, 16 июня. Нидерландский футболист французского "Лиона" Мемфис Депай близок к переходу в испанскую "Барселону". Об этом сообщил главный тренер каталонского клуба Рональд Куман, комментарий которого приводит нидерландский портал VI.

Ранее о возможном переходе Депая в "Барселону" сообщило испанское издание Sport.es. Контракт футболиста с "Лионом" рассчитан до 30 июня 2021 года.

"Это почти так. Он еще не подписан, но почти готов. Я хотел получить его в январе, если это произойдет сейчас, отлично. Мы знаем, что можем делать друг с другом", - сказал Куман.

Депаю 27 лет. Он провел 36 матчей в завершившемся чемпионате Франции, в которых забил 20 мячей, а также отдал 10 голевых передач. Депай выступает за "Лион" с 2017 года, ранее он играл за английский "Манчестер Юнайтед" и нидерландский ПСВ.

В составе национальной сборной футболист провел 65 матчей и забил 26 мячей. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.

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