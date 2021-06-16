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Футбол в Испании

Мадридский "Реал" объявил об уходе Серхио Рамоса

17 июня состоится прощальная пресс-конференция футболиста
Серхио Рамос EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Серхио Рамос
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 16 июня. Испанский защитник Серхио Рамос покинул мадридский футбольный клуб "Реал". Об этом сообщает пресс-служба команды.

17 июня состоится прощальная пресс-конференция игрока в присутствии президента клуба Флорентино Переса. Контракт 35-летнего Рамоса с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Он был капитаном "Реала" на протяжении последних лет.

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В прошедшем сезоне Рамос провел в составе "Реала" 21 матч в различных турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Испанец выступает за "Реал" с 2005 года и принял участие в 469 играх. В составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА. С 2002 по 2005 год Рамос выступал за "Севилью".

В составе сборной Испании Рамос провел рекордные 180 матчей и забил 23 мяча. Он является чемпионом мира 2010 года, а также двукратным чемпионом Европы (2008, 2012). Футболист не попал в заявку сборной Испании на чемпионат Европы 2021 года.

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