Николаев: судейская бригада Карасева заслужила еще один матч на Евро

РИМ, 17 июня. /ТАСС/. Российская судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым своей работой на матче чемпионата Европы по футболу между командами Италии и Швейцарии заслужила назначение на еще один матч турнира. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола Алексей Николаев.

"Игра получилась несложной для судейства в техническом плане, хотя любая игра на уровне чемпионата Европы психологически сложная, - сказал Николаев. - Сегодняшний матч не доставил каких-то проблем нашей бригаде, в принципе, так получилось, что результат стал ожидаемым для многих, не было каких-то сложных эпизодов, чтобы принимать решения в моментах в штрафной площади. Также не было желтых или красных карточек, которые могли оспариваться. Можно сказать, тренировочная игра".

"Этот матч является шагом к тому, чтобы заслужить еще один матч в третьем туре, где будет решаться выход в плей-офф. Там матч должен показать, насколько наши ребята готовы к тому, чтобы работать на стадии решающих матчей. Сегодня они сделали большой шаг к этому", - добавил собеседник агентства.

На 19-й минуте итальянец Джорджо Кьеллини забил гол, но он был отменен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) - футболист подыграл себе рукой. "В том моменте арбитру было невозможно детально рассмотреть момент, попал мяч в руку или нет, это телевизионный момент. Там борьба за мяч, в этой ситуации VAR правильно вмешался, по современной трактовке правил гол не мог быть засчитан", - подчеркнул Николаев.

На текущем турнире Карасев также работал резервным арбитром на матче первого тура групповой стадии Евро Австрия - Северная Македония (3:1).