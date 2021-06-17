Локателли посвятил свои голы в ворота швейцарцев семье и болельщикам сборной Италии

"Я очень горжусь этой наградой, но хочу поделиться ею со всей командой, я считаю, что у нас замечательная команда. Первый гол был для моей семьи. После того, как я отдал пас [Доменико] Берарди, я следил за его действиями, потому что я хорошо его знаю и знал, что он что-то придумает. Второй гол был для всех болельщиков сборной Италии, потому что мы играем, чтобы радовать их", - сказал Локателли.

Партнер Локателли по "Сассуоло" и сборной Италии Берарди отметил умные действия автора двух забитых мячей. "Он отдал мне мяч и продолжил бежать. Я рад за него, он отлично провел игру. У нас фантастическая команда, мы боролись до конца и набрали важные три очка", - подчеркнул Берарди.

Сборная Италии занимает первое место в таблице группы А и гарантировала себе участие в 1/8 финала чемпионата Европы. В последнем туре 20 июня итальянцы в Риме сыграют с командой Уэльса.